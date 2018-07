Polizei sucht Besitzer Auf Friedhof gefunden: Wem gehört dieser Schmuck?

Die Frauen hatten die Schatulle am Samstag, 26.5. am Nachmittag gefunden. Sie lag im Gras. In der Schatull befanden sich mehrere hochwertige Schmuckstücke. Die Finderinnen kontaktierten die Friedhofswärter, die wiederum die Polizei informierten. Bisher konnten die Beamten allerdings keinen rechtmäßigen Besitzer ermitteln.