In Neuperlach musste das SEK ebenfalls ausrücken

Am Mittwochabend lief in Neuperlach ein ganz ähnlicher Einsatz. In einem Mietshaus am Oskar-Maria-Graf-Ring bahnte sich ein Familiendrama an. Ein Mann bedrohte seine Frau. Kein Fehlalarm wie in Schwabing-West, es bestand laut Polizei tatsächlich eine akute Bedrohungslage.