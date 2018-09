Polizei schreitet ein Helene Fischer: Nazi-Vorfall am Rande ihres Berlin-Konzerts

Erst vor wenigen Tagen stellte sich Helene Fischer (34, "Farbenspiel") in einem Statement klar gegen jegliche rassistische Einstellung. Da dürfte ihr dieser Vorfall alles andere als gelegen kommen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend auf ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu einem Zwischenfall. Die Polizei wurde vom dortigen Sicherheitspersonal gegen 20:45 Uhr hinzugezogen, um ein Hausverbot gegen zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren durchzusetzen.