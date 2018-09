Polizei ist skeptisch Leichnam von Mac Miller wurde erst nach Stunden gefunden

Wurden die Drogen beseitigt?

In der Nacht vor dem Tod des Rappers sollen Freunde ihn besucht haben, um gemeinsam abzuhängen. Angeblich seien diese bis in die frühen Morgenstunden dageblieben. Der Leichnam Millers wurde gegen Mittag (Ortszeit) gefunden. Derzeit wird noch angenommen, dass der Musiker an einer möglichen Überdosis gestorben sei. Nach einer abgeschlossenen Autopsie warten die Behörden aber noch auf die Ergebnisse des toxikologischen Reports.