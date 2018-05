München - Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend am Hauptbahnhof abgespielt. Ein Rottweiler griff Passanten an, auch Polizisten, die zu Hilfe eilten, wurden attackiert. Fünf Menschen kamen zum Teil schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der eineinhalb Jahre alte Hund wurde schließlich erschossen - man habe ihn nicht beruhigen können, sagte eine Polizeisprecherin.