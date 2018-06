Am Montag letzter Woche wurde eine 57-Jährige in Oberföhring überfallen. Der Täter lauerte nahe der Trambahnhaltestelle Fritz-Meyer-Weg. Der Täter entkam mit zwei Goldketten. Am Montag, 4. Juni, ging eine 87-Jährige in Schwabing nach dem Einkauf zu ihrem Auto in der Leonhard-Frank-Straße. Ein Mann mit Rad riss ihr die Kette vom Hals und flüchtete. Am 31. Mai wurde eine 70-Jährige in Haidhausen auf dem Heimweg in der Giesebrechtstraße überfallen. Der Täter entkam mit zwei Goldketten.