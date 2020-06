Monheim - Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Schwaben ein schwerst verletztes Rehkitz wie Abfall weggeworfen hat. Dem Jungtier sollen auf einem Feld in Monheim (Lkr. Donau-Ries) von einer Mähmaschine alle vier Beine abgetrennt worden sein. Anschließend sei es einfach in einer Hecke entsorgt worden.