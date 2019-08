Die Lage beim CFC spitzt sich zu: Am vergangenen Wochenende kam es beim Auswärtsspiel bei den Amateuren des FC Bayern (2:2) offenbar zu rassistischen und antisemitischen Aussagen seitens einiger Fans. Der Klub verweigerte daraufhin der Mannschaft, sich in der Kurve von den eigenen Anhängern zu verabschieden und erstattete außerdem Strafanzeige bei der Polizei. In der Folge riefen Anhänger der Sachsen zum Fan-Boykott beim Heimspiel gegen den TSV 1860 am Freitagabend (18 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf.