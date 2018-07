Eine Streife machte sich auf den Weg zu dem Mann - und half. Die Beamten trugen den Mann in den Streifenwagen und fuhren ihn in seine Wohnung. "Er wollte die beiden Polizisten gar nicht mehr gehen lassen, so dankbar und glücklich hat ihn die Fahrt im Streifenwagen gemacht. Als Freund und Helfer lassen wir Niemanden im Regen stehen", so die Polizei.