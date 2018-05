Sie strahlt, wenn sie in der Öffentlichkeit steht, doch Sarah Lombardi muss auch mit den Schattenseiten des Ruhms klarkommen. In Closer spricht die Sängerin ("Genau hier") jetzt über einen Stalker und die Situation, wie sie damit umgeht. "Ich habe einen Stalker. Er belästigt mich schon seit vielen Jahren", sagt Sarah. "Schon als ich noch mit Pietro zusammen war. Ich habe schon öfter professionellen Rat gesucht. Aber was soll ich groß machen?"