Drogenkontrolle bei Rap-Konzert

Die beiden Rapper selbst bestätigten die Polizeiaktion in einer Instagramstory. "Schöne Grüße an die Polizei aus München. Ihr wart zu sechzigst oder zu siebzigst in unseren Bussen, ihr habt nichts gefunden. Habt ihr echt gedacht, wir nehmen Drogen?", sagt "Bonez MC" in seiner Story. "RAF Camora" schreibt zu einem Foto: "13.000 IN München ! Wahnsinn , ihr habt zerlegt! (ne Stunde danach haben 150 Polizisten die Busse und Backstage zerlegt)".