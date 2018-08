Polizei dankt Jugendlichen Rollstuhlfahrer landet in Weiher - Buben retten ihn

Der 82-Jährige war in der Nähe des Freibades eine Böschung hinabgestürzt und mit dem Gesicht im Wasser des Weihers gelandet. Der Senior konnte sich nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien. Nach Polizeiangaben vom Freitag versuchten die zwei 13-Jährigen am Vortag, den Mann zunächst alleine aus dem Wasser zu ziehen. Als das nicht gelang, holte einer der beiden Hilfe im Freibad, während der andere den Mann auf den Rücken drehte und ihn so über Wasser hielt.