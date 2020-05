Fahrrad des Vermissten in Schechen gefunden

Am Sonntag fanden die Ermittler sein Fahrrad. Es stand abgeschlossen am Fahrradstellplatz am Bahnhof in Schechen. Eine von Ohle mitgeführte blaue Fahrradtasche war nicht mehr am Rad. Unklar ist, ob der 57-Jährige von dort mit dem Zug weitergefahren ist.