Betty machte sich am Montagmorgen auf den Weg in ihre Schule in Eching bei Neufahrn. Dort kam sie allerdings nicht an. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich das Mädchen im Raum München aufhält. In der Münchner Innenstadt wurde sie zuletzt am Dienstag, also einen Tag später, von einer Bekannten gesehen.