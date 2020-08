Politik war der Auslöser Rose McGowan und Alyssa Milano: "Charmed"-Hexen im Twitter-Krieg

Schimpftirade gegen Ex-Kollegin

Das ließ wiederum McGowan nicht auf sich sitzen und warf ihrer Kollegin verschiedenste Anschuldigungen an den Kopf: Unter anderem habe Milano die #MeToo-Bewegung zu ihrem eigenen Vorteil genutzt: "Du hast #metoo (ein brillantes Kommunikationsmittel, keine Bewegung) von Tarana gestohlen. Du hast meine Bewegung, den Cultural Reset, für deinen Ruhm genutzt und warst eifersüchtig auf mich, weil ich meinen Vergewaltiger entlarvt habe", twitterte McGowan. Auch auf die gemeinsame "Charmed"-Zeit ging sie anschließend ein. Ihre Kollegin habe 250.000 Dollar pro Woche für 'Charmed' verdient, habe aber am Set gerufen: "Sie bezahlen mich nicht genug, um diese Scheiße zu machen!", sagte McGowan und fügte hinzu: "Ich habe jedes Mal geweint, wenn wir weiterdrehten, weil du das Set so verdammt vergiftet hast. Und jetzt lass mich in Frieden, du verdammte Betrügerin. "