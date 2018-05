Politik diskutiert Maßnahmen Bürger fordern: Mehr Grün für die Sendlinger Straße

Jörg Hoffmann, FDP-Fraktionssprecher im Stadtteilparlament, mag persönlich Bäume, aber nicht in der neuen Fußgängerzone. Sein Argument: "Es gibt Stadtplätze, wo Bäume nicht hinpassen, wie am Marienplatz oder vor der Oper. In der Sendlinger Straße haben wir die Asamkirche. Wir sollten Sichtachsen erhalten", meinte er: "Früher gab es in der Sendlinger Straße ja auch keine Bäume."