Pokalfinale: FC Bayern trifft auf Leverkusen

Eindrucksvoll sicherte sich der FC Bayern die 30. Deutsche Meisterschaft. Kommt nun Titel Nummer zwei in dieser Saison hinzu? Im Finale des DFB-Pokals trifft der Rekordmeister auf Bayer Leverkusen. Die Werkself beendete die Bundesliga-Saison auf Platz fünf.

Die Münchner gehen als Rekordpokalsieger und Titelverteidiger in die Partie. Im vergangenen Jahr setzte sich Bayern im Finale gegen RB Leipzig mit 3:0 durch.

Thiago und Tolisso wieder im Mannschaftstraining

In dieser Woche stiegen Thiago und Corentin Tolisso wieder in das Mannschaftstraining der Münchner ein. Ob sie für das Endspiel in Berlin eine Option sind, ist noch unklar.

Leverkusen muss hingegen einen bitteren Ausfall beklagen. Der Brasilianer Paulinho riss sich im Training das Kreuzband und steht nicht zur Verfügung.