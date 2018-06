Pokale, Autogramme, Bambi Boris Beckers persönlicher Besitz in Auktionshaus verhökert

Eigentlich wäre Becker diese Woche schuldenfrei gewesen

Eigentlich hätte das Insolvenzverfahren gegen den Tennisstar diese Woche auslaufen sollen, Becker wäre schuldenfrei gewesen. Doch das Verfahren wurde bis Ende Juli verlängert, wie Becker in einem Interview mit dem "Top Magazin Frankfurt" am Dienstag sagte. Er habe bei Schulden von 3,9 Millionen Euro Vermögenswerte in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro hinterlegt, sagte Becker. Grund für die Verlängerung sei, dass der Hauptgläubiger, eine englische Privatbank, "meint, ich schulde ihnen mehr als doppelt so viel aufgrund von 25 Prozent Zinsen, die sie auf diese Schuld draufgerechnet haben". Das sei aber "weder rechtskräftig noch rechtswirksam".