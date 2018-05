Uli Hoeneß kündigt Gespräch mit Sandro Wagner an

Präsident Uli Hoeneß nahm im Rahmen der Meisterfeier Stellung zum Verhalten seines Spielers. "Wenn Sandro Wagner, wie ich gehört habe, seine Medaille in die Menge geschmissen hat, dann ist das nicht in Ordnung und das werden wir sicherlich ansprechen", so der 66-Jährige gegenüber dem BR. Auch darüber, dass die Spieler im Anschluss an die Partie direkt in die Kabine gegangen sind, ohne den Frankfurtern zu gratulieren, äußerte sich Hoeneß: "Ich weiß nicht, ob die Spieler überhaupt wussten, dass sie Spalier stehen sollen. Wenn sie das wussten und absichtlich nicht getan haben, dann finde ich das absolut nicht in Ordnung."