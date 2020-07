JÉRÔME BOATENG, NOTE 2: Der Innenverteidiger hatte als gebürtiger Berliner im Olympiastadion ein "Heimspiel". Stand wie ein Einser, fing Bälle ab, ging resolut dazwischen. Gute Spieleröffnung, Retter in höchster Not am eigenen Fünfer. Zur Erinnerung: Nach dem Pokalfinale 2019 riet ihm der damalige Präsident Uli Hoeneß, sich einen neuen Verein zu suchen. In der 69. Minute angeschlagen raus.