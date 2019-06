Über 600 Promis feierten in Hamburg eine prickelnde Party. Anlass war die Vorstellung eines neuen Energy-Drinks von Coca Cola. Im Club Gaga auf der Reeperbahn zeigten sich Noah und Elias Becker lässig auf dem roten Teppich. Happy in Hamburg präsentierte sich Kim Gloss mit ihrem Freund Alexander Belaikin. Auch Mirja du Mont war mit von der Partie. An ihrer Seite - kein neuer Mann, sondern Töchterchen Tara.