Playoffs gegen Mannheim EHC München gewinnt: Drama auf Eis

Dann hatte er genug gesehen von dem Treiben auf dem Eis, der Sensenmann offenbarte sich am Ostermontag als EHC-Symphatisant. Der Sieg für die Münchner im Sudden Death, dem so gefürchteten plötzlichen Eishockey-Tod. Damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:1 für den EHC. Spiel vier steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) in Mannheim.