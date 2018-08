Am Donnerstag begann der nächste Versuch, vor Gericht zu klären, was am 28. Dezember 2014 im Hotelzimmer 135 passiert ist. Für Verteidiger Rainer Pohlen scheint die Sache aber schon klar zu sein: "Ich sag’s ganz freimütig: Unser Ziel ist ein Freispruch." Kein Wunder, hatte doch sogar die Staatsanwaltschaft beim ersten Prozess am Landgericht am Ende auf Freispruch plädiert.