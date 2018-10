Von Blankziehen für Nacktfotos will Gitta Saxx aber nichts wissen: "Das empfinde ich nicht so. Ich sehe das professionell als Fotoshooting. Ich konnte wieder meinen Job als Model ausüben, was ich ja auch lange gemacht habe. Der 'Playboy' war 1988 mein Sprungbrett zum Modeln und 2000 öffnete mir das Shooting die Tür in die Öffentlichkeit."