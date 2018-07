Hasenbergl - Rauch-Alarm im Hasenbergl am Donnerstag: In den Morgenstunden musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Kienestraße ausrücken. Bewohner des sechsstöckiges Gebäudes alarmierten die Feuerwehr, weil sie bemerkten, wie Rauch aus einem gekippten Fenster im zweiten Obergeschoss drang.