Thiago

Auch um Thiago wurden die Wechselgerüchte in den letzten Wochen immer lauter – vor allem in den entscheidenden Spielen waren die Vorstellungen des Spaniers eher blass. Möglicher Abnehmer für den 27-Jährigen könnte der FC Barcelona, Thiagos Ex-Verein, sein. Immer wieder wird der offensive Mittelfeldspieler mit den Katalanen in Verbindung gebracht. Zwar hat Thiago bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2021, nach "Sport Bild"-Informationen fühlt er sich in München allerdings nicht mehr wertgeschätzt. Bei einem guten Angebot würden die Bosse einen Verkauf wohl in Betracht ziehen. (Lesen Sie dazu: Matthäus - Bayern sollte sich Thiago-Verkauf überlegen)