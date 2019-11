Mehr als 50.000 Reklameplakate aus vergangenen Jahrzehnten

Weit mehr als 50.000 Reklameplakate, die in vergangenen Jahrzehnten Münchens Litfaßsäulen zierten, lagern dort in Metallschränken und Rollen – geschützt vor Licht und unsachgerechtem Zugriff. Die ältesten Exemplare sind 130 Jahre alt, viele sind von Künstlern gestaltet worden, die zwischendrin auch mal in der Werbung ihr Geld verdient haben.