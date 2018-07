Pläne im Überblick ÖPNV-Ausbau: Bayern mit Milliarden-Investitionen

München - In den kommenden vier Jahren will die bayerische Staatsregierung rund 2,1 Milliarden Euro in den öffentlichen Personennahverkehr investieren. "Wir bringen mehr Züge und Busse in den Verkehr und schaffen damit eine bessere Situation und weniger Ärger", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München. Ziel der Investitionen sei es, die Taktungen in den Städten und im ländlichen Raum zu erhöhen und zugleich die Luftreinheit zu verbessern. Mit den Neuanschaffungen von bis zu 2.000 Bussen bis 2020 werde sich auch der Komfort verbessern, weil etwa kabellose Internetangebote Standard sein sollen.