Wirtshäuser

Zwei Programme sollen die Wirtschaft in den ländlichen Regionen stärken. So sollen ab 2019 Gaststätten auf dem Land mit bis zu 200 000 Euro in drei Jahren gefördert werden – der sperrige Name: "Gaststättenmodernisierungsprogramm". Die bayerische Wirtshauskultur sei Aushängeschild des Freistaats und Magnet für den Tourismus, sagte Aiwanger. Weiterhin solle das Lebensmittelhandwerk, in erster Linie Bäcker und Metzger, unterstützt werden. Handwerk müsse zu einem "High-Society-Beruf" werden, sagte Aiwanger.