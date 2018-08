Am Samstag will Trainer Daniel Bierofka endlich Abhilfe schaffen: Die Löwen wollen bei der nächsten Auswärtsfahrt in der Dritten Liga zum VfR Aalen (14 Uhr, im AZ-Liveticker) endlich den ersten Auswärtsdreier einfahren. "Wir fahren nach Aalen, um das Spiel zu gewinnen. Die Sachen, die wir positiv gemacht haben, müssen wir verstärken und 90 Minuten noch gieriger verteidigen", erklärte Bierofka am Freitagmittag.