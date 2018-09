13:11 Uhr: Wie schaut's mit James aus? "James hatte Nacholbedarf nach der WM, hat das jetzt aufgeholt. Ich habe mich gefreut, dass er hier geblieben ist. Das zeigt, dass er hier spielen möchte und dass er Fuß fassen möchte. Er wird sicher bald wieder spielen. Ob das morgen, am Mittwoch oder nächste Woche ist, das wird sich zeigen."

13:09 Uhr: Was sagt Kovac zum Saisonstart von Leverkusen? "Sie haben letztes Jahr sehr stark gespielt und nur durch ein Tor die Champions League verpasst. Sie haben jetzt zwar keinen Punkt, aber wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätten sie auch sechs Punkte haben können. Die massive Kritik an meinem Trainerkollegen Heiko Herrlich überrascht und enttäuscht mich. „Dass man einen Trainerkollegen nach zwei Spielen so hinstellt und so anfährt. Nach zwei Spieltagen! Jetzt können wir ja nach einem Spieltag auf die Trainer losgehen, das wäre der nächste Schritt. Wir sollten das sachlich angehen."

13:05 Uhr: Kovac über Kimmich im Mittelfeld: "Ich habe mit Joshua Kimmich gesprochen, er hat das gut gemacht. Ich habe auch mit ihm gesprochen. Aber wir haben auch viele gute Spieler im Mittelfeld. Josh hat auf rechts hinten gut gespielt. Ich will erstmal nichts ändern. Momentan ist er aber auf jeden Fall für die rechte Seite eingeplant."

13:01 Uhr: Kovac zeigt sich zufrieden mit dem Saisonstart: "Wir sind Tabellenerster , das wollen wir auch weiter so beibehalten. Aber sowohl ich als auch der Staff sind auch schon beim nächsten und übernächsten Spiel. Morgen haben wir nicht unbedingt den Druck, rotieren zu müssen, was nicht heißt, dass wir es nicht tun."

13:01 Uhr: Gute Nachrichten gleich zu Beginn: Es sind alle Spieler fit von der Länderspielpause zurückgekommen.

13:00 Uhr: Pünktlich auf die Minute tritt der Bayern-Coach aufs Podium.

12:57 Uhr: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen!

Lesen Sie auch: Bericht - FC Bayern soll an Angola-Stürmer dran sein