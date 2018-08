Die zum Teil von Franchiseunternehmern betriebene Kette der "L'Osteria" wurde 1999 in Nürnberg gegründet und hat Filialen in Deutschland, England, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und in Österreich. Das Angebot ist in den Filialen gleich, es beinhaltet große Pizzen, Pasta, Salate, Antipasti und Desserts. Zubereitet wird alles in einer offenen Küche.