"Claudio ist ein ganz großes Thema bei uns, was die Rolle als Botschafter betrifft", sagte Bayerns "Botschafter-Kapitän" Giovane Elber der "Bild". "Ich hatte mit ihm dazu schon ein Gespräch, habe ihm erklärt, was wir so machen. Er meinte, das hört sich alles für ihn gut an." Auch mit Lahm und Robben will sich Elber über dieses Thema unterhalten.