Pixels, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

22:25 Uhr, 3sat, The Fountain - Quell des Lebens, Fantasydrama

Der Biowissenschaftler Tommy Creo (Hugh Jackman) arbeitet wie besessen an einem Heilmittel für seine krebskranke Frau Izzi (Rachel Weisz). Doch all seine Bemühungen scheitern. Izzi hinterlässt ihrem Mann einen Roman, in dem sie von der Suche nach dem Baum des Lebens erzählt - doch konnte sie ihre Geschichte nicht mehr vollenden. Tommy soll das Buch fertigstellen, doch er weiß nicht, wie die Geschichte enden soll. Erst als Tommy an Izzis Grab einen Baum pflanzt, der gemäß einer mystischen Prophezeiung bis in den Himmel und ins Totenreich wachsen soll, zeichnet sich ein überraschendes Ende ab.