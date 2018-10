Pittsburgh Schießerei in US-Synagoge: So reagieren Barack Obama und Tom Hanks

Ex-US-Präsident Barack Obama (57) macht seiner Trauer via Twitter Luft: "Wir trauern um die in Pittsburgh ermordeten Amerikaner." Doch darüber hinaus fordert er auch Konsequenzen: "Wir alle müssen gegen den stärker werdenden Antisemitismus und die hasserfüllte Rhetorik gegen diejenigen ankämpfen, die anders aussehen, lieben oder beten. Und wir müssen damit aufhören, es denjenigen, die Unschuldigen schaden wollen, so leicht zu machen, eine Waffe in die Finger bekommen."