Und so befand sich der Münchner Max Pingel (zuvor fürs Marketing im P1 und H’ugo’s zuständig) gerade in den Ferien, als sein Handy klingelte. Nachtleben-Spezl und Multi-Macher Andi Haidinger (089 Bar, Filmcasino) und seine Liebste Martha Burnhauser waren dran und wollten wissen, ob er nicht eine Idee hätte, was man aus einer schönen Location am Isartor so machen könnte.