München - Wie bringt man Menschen dazu, sich jeden Tag genug zu bewegen? "Mit Geld", sagt Peter Schwarz, Mediziner an der Universität Dresden, und lacht. "Sobald Geld im Spiel ist, selbst wenn es nur ein minimaler Betrag von zehn Cent ist, packt die Leute der Ehrgeiz." Der Wissenschaftler ist Leiter der Diabetesprävention am Uniklinikum – und beschäftigt sich schon lang mit der Frage, wie Menschen es dauerhaft schaffen können, ihren Lebensstil umzustellen. Ernährungsgewohnheiten ändern oder Sport treiben komme bei den meisten nicht so gut an, sagt er. Einfacher sei es, jeden Tag so viel wie möglich zu gehen.