Dass Neuer mit dem FC Bayern im Bundesliga-Finale am Samstag gegen den VfB Stuttgart spielt, scheint allerdings ausgeschlossen. Auch ein Einsatz im DFB-Pokal-Endspiel am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt ist wenig wahrscheinlich. Dann blieben Neuer noch die beiden Länderspiele vor der WM in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (8. Juni).