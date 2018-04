Die Tochter sprach von komischen Massagen – dann folgte die Anzeige

Der von Staatsanwalt Gerald Siegl vertretenen Anklage zufolge hatte sich die 47-Jährige zur Behandlung starker Kopfschmerzen nach einer Gehirnblutung am 16. März 2015 erstmals in die Praxisräume des Physiotherapeuten begeben. Beim Folgetermin am 19. März steckte der Mann während einer Kopfmassage seine Zunge in die Ohrmuschel seiner Patientin. Dann begrapschte er sie an den Brüsten, küsste sie immer wieder. Er entblößte sein Geschlechtsteil und versuchte, die Hand der 47-Jährigen an seinen erigierten Penis zu führen. Zugleich steckte er laut Anklage "jeweils mindestens einen Finger" seiner anderen Hand sowohl in die Scheide als auch in den After der Geschädigten. Dabei musste der Mann zu keiner Zeit Gewalt anwenden: Die 47-Jährige ließ den sexuellen Übergriff über sich ergehen. Dem ermittelnden Beamten gegenüber sagte die 47-Jährige später, sie sei "wie zu einer Salzsäure erstarrt" gewesen.