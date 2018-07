Philippe Gilbert Tour de France: Spektakulärer Sturz über die Mauer

Philippe Gilbert stürzt über Mauer

Im Mittelpunkt eines spektakulären Sturzes stand Philippe Gilbert. Der Belgier hatte in Führung liegend die vorletzte Abfahrt des Tages in Angriff genommen. In einer Linkskurve verbremste sich der Profi vom Team Quick Step, blieb mit seinem Rad an einer Begrenzungsmauer hängen und flog kopfüber über in die Tiefe - zum Glück nur wenige Meter. Mit Hilfe von Betreuern tauchte Gilbert wieder am Straßenrand auf. Etwas lädiert konnte er die Fahrt fortsetzen.