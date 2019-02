Pflichttermin in Marokko Herzogin Meghan: Reisestrapazen statt Schwangerschafts-Ruhe

Viele Royal-Fans wundern sich, dass Meghan so kurz vor dem errechneten Geburtsdatum noch einmal auf eine derartig strapazierende Reise geschickt wird. Die am häufigsten gestellte Frage unter dem Post ist folglich, ob es überhaupt sicher sei, in einer so fortgeschrittenen Schwangerschaft noch in ein Flugzeug zu steigen. Immerhin soll ihr Baby wohl im April das royale Licht der Welt erblicken.