Im Stau blindes Vertrauen auf das Navigationsgerät:

Wer mit Hilfe des "Navis" Verkehrsstörungen umfahren möchte, landet oftmals im nächsten Stau. Denn nicht selten sind Nebenstrecken ebenfalls verstopft. Besser: Eine Pause in Erwägung ziehen und die Fahrt fortsetzen, wenn der Verkehr wieder läuft. Um gar nicht erst in den Stau zu geraten, helfen Smartphone-Apps wie Google Maps, WAZE, Apple Karten, Stau mobil oder PACE. Diese sind in der Regel interaktiver und aktueller als ein festes Navi fürs Auto.

Radio einschalten:

Auf den aktuellen Stand kommen Autofahrer per Radio. Das ADAC Staustudio beliefert zehn Sender mit aktuellen Meldungen. Zu hören ist der Reise- und Urlauberservice in den Verkehrsnachrichten der langjährigen Partnersender Bayern 1 und Bayern 3 sowie im Raum München auf Radio Gong 96,3, Radio Arabella, 106.4 Top FM sowie 95,5 Charivari, in Ingolstadt über Radio IN, rund um Miesbach und Bad Tölz über Radio Alpenwelle, in Rosenheim und Region über Radio Charivari und im Raum Traunstein/Berchtesgadener Land über die Bayernwelle Süd-Ost.

Verhalten im Stau:

Unnötige Spurwechsel vermeiden, genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten, Rettungsgasse bereits bei stockendem Verkehr bilden – das sind die wichtigsten Regeln im Stau. Wer sie nicht beachtet, gefährdet Menschenleben und behindert eine rasche Stauauflösung.

Stau-Prognose an Pfingsten: Hier stehen Sie am Wahrscheinlichsten

Trotz aller Vorbereitungen: Oft lässt sich ein Stau einfach nicht vermeiden. Rund um Nürnberg und München, an den Grenzen und am Brenner dürfte es besonders arg zugehen. Zum Nadelöhr wird der Autobahnring A99. Zwischen München Nord und Aschheim/Ismaning wird ausgebaut – für die Baustelle gibt es aber kaum lokale Umfahrungsmöglichkeiten, warnt Stauberater-Chef Bernd Emmrich vom ADAC.

Anhand erfahrungsgemäß besonders staugefährdeter Streckenabschnitte auf der Autobahn sowie aktueller Baustellen lässt sich prognostizieren, wo die Wahrscheinlichkeit am Höchsten ist. Hier eine Übersicht:

Was Sie ebenfalls unbedingt bedenken sollten: An den Grenzübergängen Kufstein, Salzburg und Passau werden noch immer Grenzkontrollen durchgeführt, auch an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien werden Sie kontrolliert. Vor allem zu Stoßzeiten kann es hier zu langen Staus kommen. Hier eine Übersicht, wo Sie einer Grenzkontrolle unterzogen werden: