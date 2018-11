Bisher habe es nie einen Tierschutz-Verstoß in der jahrzehntelangen Geschichte der Tölzer Leonhardifahrt gegeben, heißt es dann in einer zweiten Stellungnahme, die das Amt aussteuert. Denn die Tierrechtsorganisation Peta hat sich eingeschaltet. Der Verein appelliert in einer Mitteilung an den Landrat, ein Verbot von Pferdekutschen zu prüfen.

Peta: "Risiken bei Kutschfahrten sind unkontrollierbar"

"Die Risiken bei Kutschfahrten sind unkontrollierbar, weil Pferde Fluchttiere sind und selbst bei geringen Störungen leicht in Panik geraten können", sagt Jana Hoger von Peta. "Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist ein Verbot von Pferdekutschen."

Davon will man in Bad Tölz aber gar nichts wissen. Das dortige Landratsamt "sieht weder Anlass noch rechtliche Grundlage, Kutschenfahrten generell zu verbieten", heißt es. Die Pferde, die ab den Wallfahrten eingesetzt werden, würden "nach höchsten Standards und liebevoll gepflegt".