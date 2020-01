"Perfekt für mein Ego" Dschungelcamp 2020: Beherzt ins Klo greifen

Auch, wenn es friedlicher sein mag, ins Lagerfeuer als in eine Gaslaterne zu schauen, änderte das wenig an der angespannten Stimmung zwischen den Stars. Daniela Büchner (41) blieb mit ihrer Art Thema, wozu Moderatorin Sonja Zietlow weiterhin gern beizutragen schien. Als Markus Reinecke (50) dank einer Wahl seiner Mitcamper zu jener Dschungelprüfung musste, die Danni nach 13 Sekunden abgebrochen hatte, räumten die Moderatoren ihm Raum ein, um Danni-Dampf abzulassen: "Man muss sich immer die gleichen Geschichten anhören. Das erinnert an ältere Leute, die senil werden und immer das gleiche erzählen. Das ist anstrengend."