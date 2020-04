Per Video-Chat Trotz Corona: Herzogin Meghan geht ihrer Arbeit als Schirmherrin nach

"Smart Works" fügte in dem Tweet ein Statement seiner Schirmherrin an: "Es war eine große Ehre, im Laufe der Jahre so viele talentierte Frauen im 'Smart Works'-Netzwerk kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Derzeit leisten sie großartige Arbeit, um ihre Programme an die Realität dieser Pandemie anzupassen." Die Organisation startete laut eigenen Angaben vor sechs Wochen einen virtuellen Service und hat bis dato 200 Stunden an Hilfe per Video-Chat geleistet.