Per Typisierungsaktion Stadtsparkasse München: Hilfe für eine Kollegin

Alle rund 2.500 Angestellten ruft die Stadtsparkasse jetzt auf, mitzumachen: Am Montag werden an 18 Standorten der Bank die möglichen Spender registriert. Die Kollegen der Betroffenen übernehmen die Entnahme der Speichelproben selbst, unter Anleitung des DKMS, einer gemeinnützigen GmbH, die Stammzellenspender registriert. Aus organisatorischen Gründen richtet sich die Aktion zunächst an die Mitarbeiter der Stadtsparkasse – wenn Kundinnen oder Kunden sich spontan registrieren lassen wollen, werden sie aber nicht abgewiesen.