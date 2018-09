Was dann passierte, klingt ein bisschen wie aus dem Fernseh-Krimi: In welchem Zelt er arbeitet, war nicht ganz klar, so rückten mehrere zivile Ermittlerteams in die Festzelte aus. Tatsächlich gelang es ihnen, den 33-Jährigen in einem der großen Bierzelte ausfindig zu machen. Gegen 22 Uhr wurde er festgenommen.