Der Verkauf und Handel mit illegalen Dopingmitteln boomt seit Jahren. Die bayerische Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Sachen Sport-Doping sitzt in München und wird von Kai Gräber geleitet. Der Oberstaatsanwalt hat jetzt Anklage gegen sechs Männer erhoben: Die Beweislage sei "glasklar“. Der Hauptangeklagte ist 33 Jahre alt, kommt aus Wickede in Nordrhein-Westfalen und ist wie einer seiner Komplizen aus Bochum (26) geständig. Sie konsumierten die Wachstumsmittel jahrelang, stellten sie später auch selber her, nannten sie "Diamond“ oder "Pure“, und verkauften sie deutschlandweit.