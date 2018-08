Der Mann war so stark betrunken, dass ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus bringen musste. Später stellte sich heraus, dass der Mann 2,98 Promille hatte. Als er gesundheitlich wieder in der Lage war, das Krankenhaus zu verlassen, wurde er von der Bundespolizei festgenommen. Weil er die Geldstrafe in Höhe von 1.280,50 Euro nicht bezahlen konnte, muss er jetzt für 30 Tage in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim.