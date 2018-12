PENNY sorgt für Weihnachtswunder Alle Jahre wieder werden Wünsche wahr

Wundervolle Geschichten haben sich so ergeben und viele Menschen konnten glücklich gemacht werden. Ein wahres Weihnachtswunder ist PENNY da gelungen. So konnte auch der 9 Jahre alte Elias richtig strahlen. Der Junge hat Asperger und seine große Leidenschaft sind Trabbis - auch wenn niemand in seiner Familie weiß warum. Seine Mutter schrieb an PENNY und prompt standen sechs Trabbis vor seiner Tür. Eine Fahrt im Konvoi und dann das Highlight: Elias durfte auf einer Übungsstrecke selbst ans Steuer. Für den Jungen ging damit ein Herzenswunsch in Erfüllung.